История Datsun завершена и теперь окончательно

Nissan прекратил производство автомобилей бренда на заводе в Индии

О планах по закрытию бренда Datsun руководство Nissan объявило в октябре 2019 года. Это стало частью глобальной стратегии реорганизации компании.

Изначально Datsun ушел из Индонезии. Затем производство свернули в России. Сейчас объявлено о закрытии бренда в Индии. Как говорится в официальном заявлении компании, выпуск хэтчбека Datsun Redi-GO на заводе Renault-Nissan в Ченнаи завершен. Продажи автомобилей со складов и гарантийное обслуживание клиентов продолжится.

Это стало концом второго этапа истории марки, возрожденной в 2012 году Карлосом Гоном, на тот момент президентом и главой исполнительного совета директоров Nissan Motor Company. По его мнению, Datsun должен был способствовать увеличение доли рынка компании в Индии. Стоит отметить, что в в 2013 году она составляла 1,2%, а спустя три года — 10%. В 2021 году в Индии было продано 4296 автомобилей Datsun, что составило всего 0,09% местного рынка.

История Datsun уходит уходит в далекий 1911 год. На тот момент она называлась Кайсинся. Первый автомобиль нового бренда — DAT-GO — вышел на рынок 1914 году. Оригинальные Datsun японцы выпускали с 1931 по 1986 год, а целевым рынком возрожденного бренда были развивающиеся страны, в том числе Россия, Индия и Индонезия.