Япония передаст Украине беспилотники и средства химзащиты

Украина 55-е сутки противостоит российской агрессии. Зарубежные партнеры максимально поддерживают нашу страну. В их числе и Япония, которая готова передать украинским защитникам беспилотники и защиту от химического оружия.

По словам министра обороны Японии Нобуо Киси, груз будет отправлен коммерческим рейсом в ближайшее время. Он состоит из костюмов NBC, масок NBC и дронов. Чиновник подчеркнул, что Япония и дальше будет оказывать всяческую поддержку Украины.

В сообщении не уточнили количество комплектов одежды для защиты от химического оружия. Также пока неизвестны тип и назначение беспилотников, которые будут переданы Украине.