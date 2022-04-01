В России закрывается завод Opel и Peugeot

О полном сворачивании российского производства речь пока не идет

Автомобильный альянс Stellantis, образованный в 2021 году слиянием Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA, объявил об остановке производства автомобилей Opel и Peugeot в России. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Stellantis Карлоса Тавареса, завод «ПСМА Рус» в Калужской области будет закрыт в ближайшее время, но о полном сворачивании производства и продаже предприятия речь пока не идет. По словам Траверса, альянс сосредоточен на выполнение плана, а не на крупных сделках со слиянием и поглощением, хотя ранее говорил о возможном переносе производства из России.

Сотрудники завода уже уведомлены о простое, который продлится, по меньшей мере, до конца апреля. Рабочим остановленного конвейера компания намерена выплатить 2/3 заработной платы. Офисные служащие в апреле будут работать всего девять дней.

Альянс Stellantis владеет 70% завода «ПСМА Рус», остальные 30% принадлежат Mitsubishi. На предприятии налажен полный цикл сборки седанов Peugeot 408 и Citroen C4, а также целого ряда коммерческих моделей Peugeot (Traveller, Expert, Partner), Opel (Combo, Zafira, Vivaro) и Citroen (SpaceTourer, Jumpy, Berlingo). В середине марта альянс остановил экспорт продукции калужского завода и поставки автомобилей своих марок на российский рынок.