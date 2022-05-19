В сервисных центрах МВД вступили в силу ряд нововведений

Министерство внутренних дел Украины продолжает возобновлять деятельность сервисных центров. На данный момент услуги предоставляют 125 центров в 21 регионе страны. За это время организация максимально адаптировалась к условиям военного положения и сделала все, чтобы украинцы по-прежнему могли получать необходимые услуги.

По инициативе заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого Кабинет Министров принял постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине». Документ вступил в силу сегодня, 19 мая 2022 года, и будет действовать в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращение или отмены.

Постановление предусматривает введения ряда новшеств. В частности, граждане Украины, вынужденные временно переехать жить в другое место, могут сдать практический экзамен в любом СЦ МВД, без привязки к тому, где сдавалась теория.

Также в любом сервисном центре ведомства, независимо от места сдачи экзамена, можно получить водительское удостоверение. Кроме того, будущим водителя разрешили проходить обучение (теоретическая часть) посредством видеоконференций, через программы ZOOM, SKYPE, GOOGLE MEET и тому подобное.

К тому же теперь срок обучения теории на категории B и C1, C, C1E, CE стал короче на 20%. А вот возможность практического обучения наоборот увеличена до 5 часов в день. Это касается категорий В, С1Э, СЭ.

Принятый документ разрешил применение принципа экстерриториальности свидетельства регистрации автомобилей при выезде за границу. Эта довольно важная услуга, особенно для международных перевозчиков. Она позволяет владельцу вернуть свое свидетельство в любом СЦ МВД, при условии что тот, где он оформлял документ, не возобновил свою работу или находится на оккупированной территории.