В Украине массово демонтируют билборды – их отправят на фронт (видео)

На территории Украины установлено огромное количество рекламных щитов. Большинство из них расположены в хаотичном порядке вдоль основных автомагистралей без законных на то оснований. Руководство «Укравтодора» неоднократно просило владельцев билбордов демонтировать их, но те не прислушались к призывам.

По словам Министра инфраструктуры Александра Кубракова, служба автомобильных дорог перешла к масштабному демонтажу незаконной рекламы. Все щиты передадут на фронт. Ими будут укреплять баррикады. А из металлопроката, который находится в конструкции билбордов, сделают противотанковые ежи.

От незаконных рекламных щитов уже начали освобождать Бориспольскую трассу в Киевской области. Дальше дорожники начнут «зачистку» обочин в регионах, близких к фронту. А затем уберут их по всей Украине.

«С первых дней войны демонтируем наши дорожные знаки, чтобы дезориентировать вражеские войска. Сейчас они хранятся на складах. И, в отличие от незаконных билбордов, они вернутся на украинские дороги после окончания войны. И, конечно, оставим в память о победе известные на весь мир знаки, указывающие на единственное возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле», – написал Кубраков.