В Украине назван «Автомобиль года 2022»

В условиях военного положения в Украине акция “Автомобиль года в Украине 2022” продолжает работать и объявляет победителей. В акции приняли участие около 100 автомобилей, которые боролись за победу в двух главных номинациях, и в дополнительных и специальных номинациях. Следовательно, по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри определены победители.

Главные номинации

Легковым автомобилем 2022 года в Украине стал французский кросс-хэтч Citroen C4 .

Этот автомобиль поддержало общественное жюри, но еще больше эта модель получила поддержку экспертного жюри. Поэтому по сумме баллов этот неординарный хэтчбек получил звание лучшего легкового автомобиля 2022 года в Украине.

Лучшим кроссовером 2022 года стал Hyundai Tucson .

Интересно, что этот автомобиль стал безапелляционным лидером в выборе как Общественного так и Экспертного жюри. Отрыв от следующего в списке претендента составил почти треть баллов.

Дополнительные номинации

В этом году появлялось много моделей, имеющих комбинированную или полностью электрическую силовую установку. Поэтому это нашло отражение и в наших номинациях.

Лучшим легковым электромобилем 2022 года стал Audi e-tron GT

Лучшим Электрокроссовером/SUV 2022 года выбран Hyundai IONIQ5

Лучшим Плагин-гибридным легковым автомобилем 2022 года стал Mercedes-Benz S 580e

Лучшим Плагин-гибридным кроссовером/SUV 2022 года стал Volvo XC60 Recharge

В номинации «Гибридный автомобиль» лучшим признан Toyota Yaris Cross Hybrid

Лучшим Автомобилем премиум сегмента 2022 года признан новый Mercedes-Benz S-Class

Победу в номинации «Кроссовер/SUV премиум сегмента 2022» одержал Land-Rover Discovery

В номинации “Спортивный автомобиль 2022” победу одержал Audi e-tron GT

В номинации «Соотношение цена/качество» лучшим избрали Volkswagen Tiguan

Лучшим в номинации “Дизайн” признан Audi e-tron GT

Специальные номинации

Среди люксовых автомобилей обе номинации завоевали авто марки Mercedes-Maybach.

Лучшим Легковым автомобилем люкс сегмента 2022 года выбрали Mercedes-Maybach S-Class, а Кроссовером/SUV люкс сегмента стал Mercedes-Maybach GLS .

Также в акции в этом году присутствуют бизнес-номинации – Прорыв года и Лидер продаж.

В номинации «Прорыв года» определяется компания, которая продала больше новых автомобилей на украинском рынке за 2021 год. В 2021 году в Украине было продано около 15 тыс. новых автомобилей марки Renault, поэтому именно эта компания одержала победу. Интересно, что в номинации шла чрезвычайно упорная борьба Renault и Toyota. Между двумя гигантами разница проданных за год авто составила всего 84 автомобиля. И очевидно существенно повлияла ситуация с наличием поставок автомобилей.

В номинации «Лидер продаж» победила модель Kia Sportage, которая в 2021 году продавалась лучше. За год их было продано около 7 тыс. единиц. Интересно, что догоняли Kia Sportage автомобили Toyota RAV4 и Renault Duster.

Результаты голосования в номинациях Пикап, Компактный фургон и Фургон будут опубликованы вскоре.

Дополнительно благодарим партнеров акции:

Генеральный партнер – Total Energies

Финансовый партнер – C REDIT AGRICOLE Ukraine

Страховой партнер – страховая компания ARX

Эксклюзивный шинный партнер – Nokian Tyres

Эксклюзивный партнер детской безопасности – CYBEX

Топливный партнер – WOG

Об акции

Всеукраинская акция «Автомобиль года в Украине» была основана в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в выборе лучших автомобилей года. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых дебютирующих моделей в текущем году. Победители в основных и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри. В целях подтверждения прозрачности с 2017 года за процессом голосования следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО «Бейкер Тилли Украина»).

Организатор акции – ООО «АВТОМЕДИА АГЕНТСТВО», при участии Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтопром» (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), ГО «Авто федерация Украины» (ФАУ) и ГС «Национальный совет по безопасности дорожного движения» (НБДР), Первого автомобильного телеканала и автомобильного портала Автоцентр