Ждем в Украине: новейший внедорожник Jeep уже попал на страховой аукцион

Автомобиль проехал менее тысячи километров

На аукционе Copart, который пользуется широкой популярностью среди украинских автомобилистов, выставили на продажу внедорожник Jeep Wagoneer 2022 года выпуска. На первый взгляд автомобиль выглядит идеально и понять, почему он попал на эту площадку, да еще и с талоном на утилизацию, можно только после детального осмотра машины.

Дело в том, что внедорожник побывал в пожаре. Если присмотреться, то лакокрасочное покрытие кузова машины в некоторых местах стало матовым, а хромированные элементы потемнели. Также восстановления требует оптика и стекла, которые покрыты толстым слоем сажи. При этом салон представленного Джип Вагонер не пострадал и выглядит, как новый.

Подкапотное пространство и сама силовая установка также выглядят идеально. Судя по всему пламя не затронуло эту часть автомобиля. Стоит отметить, что пробег внедорожника составляет всего 653 км. Он был приобретен несколько месяцев назад. Владелец заплатил за автомобиль 98 094 долларов. На аукционе его можно будет купить в разы дешевле. Восстановление также не повлечет серьезных финансовых затрат.

Так что у поклонников модели появилось возможность за довольно небольшую сумму прибрести практически новый внедорожник, который оснащен 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 392 л.с. и 548 Нм крутящего момента. Торги по лоту будут открыты в ближайшее время.