В Украине появилось приложение для проверки подозрительных лиц

Приложение позволят идентифицировать диверсантов и коллаборантов

ІТ-компания YouControl совместно с разработчиком технологий искусственного интеллекта Artellence и при поддержке СБУ разработали приложение под название «ТиХто». Оно позволяет быстро идентифицировать подозрительных лиц и выявлять диверсантов и коллаборантов на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входах в укрытия и в любых других местах. Приложение бесплатно и доступно всем желающим, включая бойцов теробороны, ВСУ, Национальной гвардии, сотрудников СБУ, МВД, государственных органов и волонтеров.

«Это приложение — уникальная и эффективная разработка. По отзывам протестовавших программу сотрудников контрразведки СБУ, она не имеет аналогов. Основные преимущества: большое количество публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск фото в соцсетях и т.д. Таким образом, у сепаратистов, участников ДРГ и просто сторонников «русского мира» не остается шансов проскользнуть незамеченными. «ТиХто» распознает всех», — говорится в заявлении пресс-службы YouControl.

Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров. С его помощью можно проверить:

соответствует ли фото в паспорте действительности, паспорт недействителен и считается ли он потерянным;

находится ли человек в государственном розыске;

наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;

есть ли лицо включено в список военных террористов и ДРГ или базы «Миротворец»;

находится ли автомобиль в розыске.

Загрузить приложение можно по ссылкам можно в Google Play и App Store.

«В случае обнаружения с помощью приложения «фактор риска» необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки», — подчеркнули в СБУ.