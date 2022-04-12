Оформление автомобиля с иностранной регистрацией — что изменилось?

В Государственной таможенной службе пояснили, как оформить «евробляху» во время военного положения

5 апреля 2022 года вступил в силу закон №2142-ІХ от 24.03.2022 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства на период действия военного положения». В частности, законом предусматриваются очередные таможенные упрощения на ввоз автомобилей с иностранной регистрацией.

Как пояснили в Государственной таможенной службе Украины, сам порядок оформления автомобиля с иностранной регистрацией остается неизменным, но акцизный налог, пошлины и НДС временно отменены. Обязательными остаются только сборы на первую регистрацию и сертификацию автомобиля.

Без перечисленных выше платежей можно ввозить:

легковые автомобили и кузова к ним;

полуприцепы и прицепы;

грузовые транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;

мотоциклы.

На автомобили, ввезенные из России, Беларуси и оккупированных территорий нормы закона №2142-ІХ не распространяются.

При оформлении автомобиля с иностранной регистрацией плата за выполнение формальностей таможенным органам вне места их расположения или вне установленного рабочего времени не взимается. По завершению действия военного положения гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены. Отсрочки законом также не предусмотрены.