Война полностью обвалила украинский авторынок

В марте в Украине зарегистрировано более 8 тысяч подержанных легковых автомобилей

За первый месяц войны украинцы ввезли и поставили на государственный учет 8,3 тысяч легковых автомобилей с пробегом. По данным «Укравтопрома», это в 15 раз меньше, чем в марте 2021 года. В процентном отношении падение составило — 76%. Не лучше ситуация и первичном рынке — всего 546 автомобилей, в 16,5 раз меньше, чем годом ранее.

Чаще всего в минувшем месяце украинцы регистрировали подержанный Volkswagen Golf — 484 ед. На втором месте — Renault Megane. В течение марта украинскую прописку получили 472 автомобиля этой модели. Третья строка в мартовской «пятерке» самых популярных автомобилей с пробегом за Volkswagen Passat — 422 ед. Также в ТОП-5 вошли: Skoda Octavia — 399 ед. и Ford Focus — 217 ед.

Всего с начала 2022 года свои первые украинские знаки получили почти 69 тысяч автомобилей с пробегом, почти в 6 раз больше, чем новых. По данным ассоциации, в течение первого квартала регистрации новых «легковушке» составили 11,2 тысяч единиц, на 47%, чем за те же три месяца 2021 года.