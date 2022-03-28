Новости российского авторынка — дефицит автозапчастей и ежедневный рост цен

Мелкий ремонт автомобиля уже обходится россиянину в 100 тысяч рублей

Экономические санкции, введенные против России за войну в Украине дают свои результаты. Наглядным примером их эффективности является ситуации на автомобильном рынке страны. Уход автомобилей и автозапчастей c российского рынка привел в резкому повышению цен на фоне дефицита и падения рубля. Одной из проблем российских автомобилистов стал ремонт. Даже небольшие повреждения после легкого ДТП в условиях нехватки запчастей и повышения стоимости ремонта обходятся в среднем около 100 тысяч рублей.

Ремонт седана Hyundai Solaris 2019 года, включающий замену переднего бампера (35 тыс. руб.), передней фары (26-28 тыс. руб.) и крыла (32 тыс. руб.), а также работу по установке и покраске, обойдется в 95 – 96 тыс. руб.

Ремонт лифтбека Skoda Rapid 2019 года с примерно такими же повреждениями официальный дилер оценил в 100 тыс. руб., из них половина — стоимость запчастей. При этом, сумма ремонта рассчитывалась с учетом базовых галогеновых фар (25-26 тыс. руб). Диодная передняя оптика стоит почти в два раза дороже — 45 – 50 тыс. руб.

Если в аналогичном ремонте нуждается такой автомобиль, как трехлетняя Toyota Camry. То владельцу он обойдет от 200 до 215 тысяч. Но все это при наличии деталей, а их уже катастрофически не хватает. В некоторых центрах клиентам советуют приезжать со своими.