В Украине установлен новый рекорд по перегрузу – что ждет перевозчика

Штраф составил 68 тысяч гривен

В Украине продолжают бороться с грузоперевозчиками, которые сознательно пренебрегают установленными габаритно-весовыми нормами, тем самым разрушая дороги страны. Очередных нарушителей со значительным перевесом остановили сотрудники Укртрансбезопасности в Измайловском районе Одесской области.

Грузовые автомобили с турецкой регистрацией перевозили ветровые генераторы. Они двигались из Ренийского государственного морского торгового порта по селу Орловка. У всех пяти транспортных средств были явные признаки перегруза. Именно поэтому их и остановили инспекторы. У одной их фур вес достигал 146 тонн, при допустимых 40 т. У четырех других машин масса также была значительно превышена.

К тому же у большегрузов были существенно превышены габаритные параметры. При допустимой высоте и ширине 4 и 2,6 м соответственно, их габариты достигали 5 и 4,5 метра. Длинна превзошла установленную норму (22 метра) на 16 м и составила 38 метров.

В результате инспекторы составили пять административных материалов и выписали штраф в размере 68 тысяч гривен. К тому же транспортным средствам запрещено дальнейшее движение до получения разрешительных документов.