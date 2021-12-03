SKODA и Bolt дарят новогодние подарки

В декабре для клиентов Bolt в Киеве доступна новая категория – ŠKODA, а среди водителей сервиса, выполнивших условия акции, будут разыграны четыре автомобиля ŠKODA Kamiq.

ŠKODA и Bolt в рамках совместной новогодней акции дарят подарки клиентам и партнерам. Для тех, кто пользуется сервисом вызова такси Bolt, с 1 по 31 декабря в Киеве открыта новая категория повышенного комфорта – ŠKODA. В ней собраны автомобили бренда последних лет выпуска, при этом сохранен минимальный тариф.

Декабрь – месяц неотложных дел, поиска подарков и предпраздничной суматохи, а также корпоративов и встреч с друзьями, после которых настойчиво не рекомендуется садится за руль. С новой категорией автомобилей ŠKODA при вызове такси через сервис Bolt клиентам не придется волноваться о безопасности и комфорте в поездке, ведь большую часть категории составляют парковые автомобили Bolt – ŠKODA Scala и ŠKODA Kamiq. Значительная часть автомобилей – легендарная ŠKODA Octavia. Есть в категории и флагман бренда – бизнес-седан ŠKODA Superb, а также современные кроссоверы ŠKODA Kodiaq и ŠKODA Karoq. Таким образом, категория отражает дух SKODA: лучший автомобиль за свои деньги.

Для водителей ŠKODA и Bolt также подготовили новогодние подарки. 5 января среди водителей Bolt, которые выполнят условия акции⃰, будут разыграны четыре автомобиля ŠKODA Kamiq. А чтобы поддержать тех, кто работает в праздники, в центре Киева на Николая, Рождество и Новый год ŠKODA и Bolt будут угощать кофе водителей всех сервисов и в новогоднюю ночь раздавать подарки.

⃰ Условия акции «Розыгрыш для водителей BOLT: 4 автомобиля ŠKODA и 7 телевизоров» размещены по ссылке https://blog.bolt.eu/uk/winter-promo/