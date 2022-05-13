В Украине увеличат штрафы за нарушение правил использования номерных знаков

Штраф за несанкционированное использование номерных знаков военных формирований и специальных служб составит 1700 грн

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7365 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств». Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, 12 мая 2022 года Комитет ВР по правоохранительным органам рассмотрел проект и рекомендовал принять за основу.

В частности, депутаты предлагают дополнить КУоАП новой статьей 121-3 «Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств», которой вводится ответственность за управление или эксплуатацию водителем транспортного средства (ТС):

без номерного знака;

с номерным знаком, который не относится к этому ТС или не соответствует установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в неустановленном месте, перевернутым или освещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),

с нанесением постороннего покрытия или применением посторонних материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

с нанесением постороннего покрытия или применением посторонних материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров; а также совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

Штраф за подобные нарушения составит 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. На сегодня это составляет 850 грн.

Отдельная санкция — 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн) предусматривается за управление или эксплуатацию водителем транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации или Национальной полиции Украины.

Также в случае принятия законопроекта будет упрощена процедура регистрации и перерегистрации номерных знаков в ТСЦ МВД, и урегулирован порядок из присвоения и производства. В частности, владельцы транспортных средств смогут самостоятельно выбирать буквенно-числовую комбинацию НЗ по своим предпочтениям в личном кабинете водителя и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования при условии соответствия изготовленных знаков установленным требованиям.

«Обновленный порядок получения автономеров — позитивный ход для владельцев автомобилей, государства и бизнеса. Это позволит предотвратить появление субъектов бизнеса, монополий производства НЗ и будет способствовать добросовестной конкуренции», — написал Драпятый в Facebook.