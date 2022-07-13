В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию ретро-автомобилей (фото)

Это вовсе не первый случай, когда энтузиасты находят своеобразные автомобильные «‎кладбища»‎. Однако обнаруженная вблизи Эдинбурга (Великобритания) коллекция машин стоит отдельного внимания.

Дело в том, что несколько десятков классических Jaguar и Austins, а также около тридцати машин других британских марок, выпущенных в 50-70 годах прошлого столетия, просто оставили на окраине поселка у заброшенного дома. Судя по состоянию, автомобили находятся под открытым небом довольно давно. Удивительно, как их не обнаружили раньше.

К сожалению, большая часть автомобилей из таинственной коллекции превратилась в груду металла и не подлежит восстановлению. Помимо ржавчины на кузовах, у классических представителей британского автопрома разбиты стекла, отсутствуют колеса и вскрыты капоты. Сквозь них проросла трава и кустарники.

Стоит отметить и тот факт, что часть машин побывала в ДТП, прежде чем попасть на эту стоянку. Об этом свидетельствуют погнутые двери, висящие на проводах фары и оторванные бамперы. От былой роскоши салона также ничего не осталось. Обшивка сидений потрескалась и выцвела. Паутина и мох здесь чувствуют себя полноценными хозяевами.

Самыми ценными экспонатами на свалке являются Jaguar XK140, Porsche 924, Aston Martin Lagonda, Jaguar MK1, Triumph Vitesse, MG MGB и Rover P4. Неизвестно, по какой причине владелец бросил автомобили. Ведь судя по все, он их собрал для того, чтобы в последствии восстановить. Теперь отреставрировать эти машины вряд ли удастся.