В Украине возобновлены продажи новых автомобилей ŠKODA

Купить новые автомобили ŠKODA можно в салонах официальных дилеров. Это ограниченное количество автомобилей, доставленных на склад до 24 февраля.

Официальные дилеры ŠKODA в регионах, где нет боевых действий, возобновляют продажу ограниченного количества новых автомобилей, полученных на склад до начала войны. Наличие автомобилей можно посмотреть на сайте официального дистрибьютора ŠKODA в Украине компании «Еврокар» по ссылке https://stock-cars.skoda-auto.com/886/ru-UA/?step=filters .

Напомним, что 16 марта в безопасных регионах сервисные центры МВД возобновили регистрацию новых автомобилей, а впоследствии стали доступны и другие услуги: выдача дубликатов свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, сдача экзаменов, перерегистрация подержанного транспортного средства по договору купли-продажи и т.д.

Сервисные центры ŠKODA работают в зависимости от ситуации в регионах, где они расположены. Актуальный перечень открытых сервисных центров с контактами и расписанием смотрите по ссылке https://www.skoda-auto.ua/news/news-detail/available-service-dealers . Гарантия на автомобили ŠKODA во время действия военного положения в Украине сохраняется в случае несвоевременного прохождения планового ТО при условии соблюдения уровня технических жидкостей.

Больше информации об автомобилях ŠKODA: http://www.skoda-auto.ua/