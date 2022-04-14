У российского автопрома новая проблема — не хватает лакокрасочных материалов

Лакокрасочные материалы попали в санкционный список Европейского Союза

Новые санкции Европейского Союза создадут проблемы с производством автомобилей в России, в частности, с покраской. Дело в том, что под запрет на поставки попали европейские краски и пигменты, на которые приходится не менее 50% российского рынка.

Заменить их российскими будет очень сложно, поскольку установленное на автозаводах дорогостоящее оборудование приспособлено для работы с конкретным поставщиком лакокрасочных материалов.

Например, один из крупнейших поставщиков, компания «Хелиос Рус», которая производит ЛКМ в Одинцово, часть из них получает из Европы. Европейские ЛКМ использует и КамАЗ. В целом в автопроме применяется большой ассортимент лакокрасочных материалов, от простых до сложных, на водных и органических основаниях. В 2019 году более 50% импорта водно-дисперсионных ЛКМ приходилось на Германию, Польшу, Финляндию и Корею.

Также в санкционном списке основное сырье для локального производства в РФ. Как планируют импортозамещать, не сообщается.