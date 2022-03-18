Новости Маск такой популярности не ожидал — за две недели приложение Starlink скачали 100 тысяч украинцев

Только 13 марта приложение установили более 21 тысячи раз

Спутниковый интернет Starlink от американской компании SpaceX стал доступен в Украине в конце февраля, после обращения министра цифровой трансформации Михаила Федорова к главе компании Илону Маску. Уже через несколько часов в ответ на твит Федорова, Маск написал: «Сервис Starlink теперь активен в Украине. Терминалы в пути».

Вторая партия наземных терминалов прибыла 9 марта. Станции Starlink позволяют поддерживать функционирование критической инфраструктуры и услуги в сфере здравоохранения, финансов и энергетики, а также обеспечивают скоростным интернетом военных, бойцов теробороны и простых украинцев.

По данным министра, за две недели приложение Starlink из магазинов App Store и Google Play установили около 100 тысяч украинцев. Только в воскресенье, 13 марта, приложение было установлено 21 тысяч раз — это рекорд загрузок в мире за один день. И таких рекордных дней было несколько.

В тестовом режиме Starlink глобальный спутниковый интернет начал работать в октябре 2020 года. Фаза открытого бета-тестирования завершилась в октябре 2021 года, а уже в середине ноября количество пользователей сети достигло 140 тысяч более чем в 20 странах. Комплект оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит $499, а абонентская плата за услугу — $99 в месяц.