Ваша повседневность с полностью электрической OPEL Mokka - e

Сейчас очень важно давать быстрые ответы на любые вопросы. Это касается и автомобилей: автовладельцы хотят иметь возможность беспрепятственно в любой момент передвигаться на собственном автомобиле из точки А в точку Б. Но сейчас встал критический вопрос о доступности топлива, который необходим для армии и волонтеров. Но бренд OPEL готов предложить реальную альтернативу и выход из данной ситуации – электрокроссовер OPEL Mokka – e!

Из года в год спрос на екоавто активно рос и все больше появлялось предложений на рынке. Но большинство автолюбителей не решались сменить свой привычный бензиновый автомобиль на новый электрокар. Сразу возникало большое количество вопросов – на сколько хватит заряда батареи, где заряжать автомобиль, как его обслуживать. Именно поэтому бренд OPEL готов развеять ваши страхи и ответить на большинство вопросов на примере технологического электрокроссовера OPEL Mokka – e.

Под капотом электрического кроссовера Opel Mokka-e скрывается электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 260 Нм: оба показателя являются рекордными для текущей линейки Opel Mokka! Неудивительно, что кроссовер Opel Mokka-e демонстрирует разгон 0-100 км/ч всего за 9,2 секунды и максимальную скорость 150 км/ч. Для питания электромотора используется тяговый аккумулятор типа Литий-Ион с рабочим напряжением 350 вольт и емкостью 50 кВтч, благодаря чему электромобиль Opel Mokka-e имеет запас хода до 324 км (в зависимости от нагрузки, стиля управления, окружающей температуры).

Водитель может выбрать один из трех режимов движения – Eco, Normal, Dynamic – соответствующих его настроению: страсть к активному драйву (Dynamic), необходимость спокойно проехать максимальную дистанцию ​​(Eco), или желание приобрести максимально сбалансированный характер (Normal). Вместе с функцией рекуперации энергии при торможении и привычным передним приводом, это максимально облегчает управление электромобилем.

Учитывая данные показатели, следует разобраться, сколько автомобиль будет потреблять электроэнергии в вашей повседневной жизни. Все расчеты легко произвести в шоу-руме модели на официальном сайте OPEL . Рассмотрим ситуацию ежедневной поездки робота-дом в летний период с использованием кондиционера: режим движения ЕСО, средняя скорость 50 км/ч, средняя температура за окном 30о. В результате мы получаем запас хода в 324 км.

Ввиду большого количества факторов, запас хода будет меняться, но точно неизменным останется одна вещь – пробег будет достаточным. Поэтому экспериментируйте и ищите свой комфортный режим движения.

А зарядка вашего электрокроссовера – это одно удовольствие, ведь от 0 до 80% вам потребуется всего 30 минут, при использовании публичных зарядных станций мощностью до 100 кВт. Пока вы наслаждаетесь вашим кофе, авто обновляет свой заряд и снова готово отправиться в путь на сотни километров. Или вы можете в домашних условиях подзарядиться всего 5 часов от зарядного устройства типа «wallbox» , которое можно установить дома, на паркинге, в офисе.

Официальный сервис и гарантия

На рынке Украины концерн Stellantis предлагает общеевропейские условия гарантии на автомобиль и батарею. Так, электромобиль имеет стандартные условия гарантии – 3 года или 100.000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). На батарею и тяговое оборудование гарантия будет действовать в течение 8 лет или 160.000 км с сохранением минимальной емкости батареи на уровне 70%.

На данный момент у Бренда Opel есть большая дилерская сеть, которая готова к продаже и обслуживанию первого электромобиля Бренда для Украины. Так, в большинстве дилерских центров электрокроссоверы Mokkа-e доступны для продажи и сервисного обслуживания. И что важно, перечень доступных дилерских центров по продажам и обслуживанию электромобилей постоянно расширяется, чтобы предложить вам еще больший комфорт.

Учитывая все вышеуказанное, выбирая электромобиль – вы выбираете комфорт! Комфорт и тишина в салоне, комфорт от мгновенного отклика от педали газа, комфорт от плавности хода. Но это также комфорт от езды без топлива, только электрозаряд. Выбирая заряженную OPEL Mokka -e , вы выбираете свободное будущее!