Volkswagen «откупается» от российских сотрудников

Работникам завода Volkswagen в Нижнем Новгороде за добровольное увольнение выплатят дополнительные «100 тысяч отступных»

Volkswagen ищет способы с наименьшими потерями свернуть производство на Горьковском автозаводе. Сборка автомобилей немецкой марки производилась на заводе в Нижнем Новгороде по лицензии. Срок ее действия истек 25 мая 2022 года, но фактически конвейер остановился 3 марта, после введения экономических санкций. Сотрудникам, изначально оправленным в режим простоя с выплатой 2/3 от базового оклада, предложили уйти по собственному желанию. Речь идет примерно о 250 человеках.

За добровольное увольнение до конца июня, Volkswagen Group Rus предлагает им дополнительные отступные в размере примерно 100 тысяч рублей. Эта сумма станет бонусом к шести полноценным заработным платам. Хотя ранее речь шла о выплате шести месячных окладов, без премий и других поощрений. Плюс к этому, согласившимся уйти оставят рабочие ноутбуки и телефоны. Более того они смогут не возвращать субсидии, взятые на покупку автомобилей. Также специалисты отдела персонала компании помогут уволенным составить резюме для поиска новой работы.

При этом официально о закрытии подразделения в Нижнем Новгороде в Volkswagen Group Rus не объявляли. Не комментируют в компании и ситуацию с сокращением работников. Также неизвестными остаются перспективы головной площадки по производству автомобилей и двигателей в Калуге. Большинство из примерно 4 тысяч работников находятся в простое.

Как заявили в пресс-службе: «Volkswagen Group Rus приостановил производство в России до дальнейшего уведомления. Мы постоянно следим за развитием ситуации. В связи с высоким уровнем неопределенности текущей ситуации мы не можем спрогнозировать дату возобновления производства в России».