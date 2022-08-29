Новый Mitsubishi Outlander получил версию с турбомотором

В рамках автосалона в Чэнду (Китай) совместное предприятие GAC-Mitsubishi представило локализованный кроссовер Outlander. Новинка будет предлагаться только на рынке Поднебесной.

Особенность модели заключается в том, что у нее под капотом находится 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, который дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача установки составляет 163 л.с. и 280 Нм крутящего момента. В других странах Mitsubishi Outlander по-прежнему доступен с бензиновыми «атмосферниками» и гибридными агрегатами на их основе.

Внешне китайский Outlander практически полностью повторяет европейский. А вот оснащение отличается. В салоне установлена мультимедийная система с 9-дюймовым экраном с иным расположением клавиш и без регулировочных шайб. Также есть 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, проекционный дисплей на 10,8 дюйма, многофункциональное рулевое колесо и камеры кругового обзора. В продажу новинка поступит до конца года.