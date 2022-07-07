Відновлення кредитної програми Renault Бонус

Компанія “Рено Україна” відновлює послуги і налагоджує процеси, щоб відповісти на потреби клієнтів під час дії воєнного стану. Тож після відновлення постачання автомобілів, Renault повертає кредитування для фізичних осіб.

З 1 липня 2022 р. основні умови кредитування за програмою Renault Бонус:

доступне тільки для фізичних осіб;

поширюється на такі моделі: Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster, Megane, Captur Express, Express фургон, Koleos, Master.

знижка становить від 30 000 до 65 000 грн в залежності від обраної моделі.

в залежності від обраної моделі. клієнтська ставка – 13,9% річних на всі моделі;

на всі моделі; авансовий внесок – від 30% до 50% від вартості автомобіля;

від вартості автомобіля; максимальний строк кредиту – до 5 років;

одноразова комісія при оформленні кредиту – 2,9% від суми кредиту;

Як і раніше ми зберігаємо додаткову опцію кредитування за програмою Renault Бонус: «КАСКО в кредит».

Дізнавайтеся про детальні умови кредитування тут: https://bit.ly/3IeZQPX та, звернувшись до представників офіційної дилерської мережі Renault: https://www.renault.ua/contact.html

Актуальний графік роботи дилерських центрів та відповіді на найактуальніші запитання на час воєнного стану знаходяться тут: https://www.renault.ua/faq.html