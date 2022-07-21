Украинские пограничники получили внедорожники от Миссии ЕС (видео)

Евросоюз не прекращает поставки гуманитарных грузов в Украину. В этот раз, чтобы поддержать наших защитников в войне против российских оккупантов, Миссия ЕС по вопросам верховенства права в Косово (EULEX) передала пограничникам автомобили из своего автопарка.

Как сообщили в пресс-службе организации, всего в Украину приехало 10 внедорожников и 2 специальных фургонов. Машины прибыли не пустыми. Они наполнены продуктами питания, одеждой, медицинскими принадлежностями, средствами гигиены и спальными мешками. Их поставили на баланс Государственной пограничной службы Украины.

«В ответ на военную агрессию России против Украины КМЕС поддержала своих партнеров, передав материалы и оборудование, в частности: аптечки, средства индивидуальной защиты и транспортные средства. Передача этих автомобилей нашей партнерской миссией EULEX в Косово является ярким примером того, как героическая оборона украинского народа вдохновила все европейское сообщество помогать и поддерживать Украину. КМЕС рада передать эти машины ГНСУ, одному из своих ключевых партнеров», – сказал глава КМЕС Антти Хартикайнен.