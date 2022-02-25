Мобильные операторы предоставят украинцам связь даже при отсутствии денег на счету

Они предоставляют бесплатно минуты и интернет

Российская Федерация продолжает полномасштабные военные действия на территории Украины. Для того, чтобы жители страны всегда оставались на связи, мобильные операторы Kyivstar, lifecell и Vodafone согласились предоставлять услуги даже при отсутствии средств на счетах абонентов.

Так, пользователи Kyivstar смогут общаться в сети без предоплаченного пакета услуг. Комиссия за услугу «экстра-деньги», которая позволяет заказать дополнительные средства на счет, а вернуть их позже, также упразднена. К тому же оператор вдвое увеличил кредитный лимит и предоставляет бесплатный домашний интернет.

Lifecell предоставляет для своих абонентов дополнительные 30 минут на все мобильные и стационарные номера по всей Украине и 5ГБ интернета, которые можно использовать в течение месяца.

Vodafone Ukraine создал новый бесплатный пакет услуг, который будет действовать на протяжении месяца с момента подключения. Он включает 1000 минут и 10 ГБ интернета. Заказать его могут даже те абоненты, у которых есть задолженность. К тому же расширен срок действия кредитного лимита до 90 дней. Все это сделано для того, чтобы украинцы всегда оставались на связи.