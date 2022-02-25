Мобильные операторы предоставят украинцам связь даже при отсутствии денег на счету
Российская Федерация продолжает полномасштабные военные действия на территории Украины. Для того, чтобы жители страны всегда оставались на связи, мобильные операторы Kyivstar, lifecell и Vodafone согласились предоставлять услуги даже при отсутствии средств на счетах абонентов.
Так, пользователи Kyivstar смогут общаться в сети без предоплаченного пакета услуг. Комиссия за услугу «экстра-деньги», которая позволяет заказать дополнительные средства на счет, а вернуть их позже, также упразднена. К тому же оператор вдвое увеличил кредитный лимит и предоставляет бесплатный домашний интернет.
Lifecell предоставляет для своих абонентов дополнительные 30 минут на все мобильные и стационарные номера по всей Украине и 5ГБ интернета, которые можно использовать в течение месяца.
Vodafone Ukraine создал новый бесплатный пакет услуг, который будет действовать на протяжении месяца с момента подключения. Он включает 1000 минут и 10 ГБ интернета. Заказать его могут даже те абоненты, у которых есть задолженность. К тому же расширен срок действия кредитного лимита до 90 дней. Все это сделано для того, чтобы украинцы всегда оставались на связи.