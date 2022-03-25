Стремительный рост цен и дефицит автомобилей — новая реальность российского авторынка

В марте автомобили в России подорожали в 2-2,5 раза

Российский авторынок — один из самых показательных примеров действия экономических санкций. На фоне ограничения поставок и остановки автомобильных заводов сформировался дефицит автомобилей. Складских запасов хватит максимум на 1-1,5 месяца. Используя эту ситуацию, только в марте российские дилеры подняли ценники в 2-2,5 раза.

По мнению местных экспертов, на данный момент цены должны быть меньше. Но продавцы стараются стараются действовать «на опережение» и искусственно устанавливают, так называемые, заградительные ценники, чтобы компенсировать убытки. При этом курс рубля не учитывается, что вполне логично в новой санкционной реальности.

Стабилизировать рынок рассчитывают за счет корейские и китайских производителей. Интересно, что свою «Ладу», в качестве стабилизационного фактора российские эксперты, и не рассматривают. При этом советуют россиянам привести в порядок старые машины. Поскольку помимо «спекулятивных» цен есть такой момент, как дорогие автокредиты.