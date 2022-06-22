Во Франции обнаружили большую коллекцию раритетных автомобилей (видео)

Редкие автомобили середины прошлого века продадут с молотка

Аукционный дом Artcurial выставил на продажу коллекцию автомобилей французского инженера Пьера Эрона. Новые владельцы или владелец появятся у десятков раритетных машин 2 июля 2022 года. В коллекции Эрона такие редкие образцы мирового автопрома, как один из пятнадцати выпущенных Talbot Lago T26 GSL 1954 года.

В старом гараже инженера есть несколько моделей французской компании Delahaye, выпущенных в 1948 году. В их числе редчайший кабриолет El Glaoui. Также среди пыли и грязи хранится купе Hispano-Suiza Type 49 образца 1928 года.

Свою коллекцию Пьер Эрон собирал с 1965 по 1973 год. Судя по видео с поместья инженера, автомобили находятся не в лучшем состоянии. Они покрыты слоем грязи и пыли. На кузовах некоторых отчетливо видны следы ржавчины. В таком виде они и появятся на выставке Le Mans Classic 2022 от Artcurial Motorcars, после чего их продадут с аукциона. За самый дорогой экземпляр коллекции планирует выручить 210 тысяч долларов.