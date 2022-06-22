Налог на роскошь 2022: за какие модели автомобилей придется платить украинцам

На дорогах Украины довольно много автомобилей премиум-класса. Они выгодно выделяются на дорогах и подчеркивают статус владельца, но за это ему приходится платить. Речь идет о транспортном налоге.

Налог на роскошь (именно так его называют обыватели) зависит от минимальной заработной платы. В этом году он применяется к автомобилям возрастом менее 5 лет, стоимость которых превосходит 2,43 млн гривен. По данным Министерства экономики Украины, в список вошла 131 модель разных мировых марок – Bentley, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Maserati, Lexus, Land Rover, Lamborghini, Ferrari, Jaguar и другие.

Стоит отметить, что в минувшем году под дополнительное налогообложение попадало 172 модели. То есть увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2022 года до 6500 грн привело к сокращению списка на 41 единицу. В ведомстве отметили, что использовать машину можно и без уплаты налога, но вот продать или подарить ее будет нельзя. К тому же налоговики смогут забрать премиальное транспортное средство и реализовать его с целью покрытия задолженности собственника.