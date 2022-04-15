Новости Спрос на автомобили премиум-класса в России упал на 42%

В марте 2022 года было реализовано всего 8 тысяч люксовых автомобилей

Экономические санкции ударили не только по российскому авторынку, но и по карману россиян. По данным аналитиков, в марте продажи автомобилей премиум-класса упали по сравнению с мартом 2021 года на 42%. Всего было продано 8 тысяч таких машин.

Наибольшей популярностью традиционно пользовались автомобили «большой немецкой тройки» — BMW, Mercedes-Benz и Audi. По статистике, на эти три бренда пришлось две трети «мартовских» продаж премиум-сегмента. Чаще всего россияне покупали модели BMW. За месяц дилерам баварской марки удалось реализовать 2329 новых BMW, что на 37% меньше, чем годом ранее.

На втором месте с результатом 2065 единиц — Mercedes-Benz. По сравнению, мартом 2021 года продажи упали на 45%. Третий результат у Audi — 852 автомобили при падении уровня продаж на 43%.

Также в «пятерку» наиболее популярных в России люксовых автомобилей марта 2022 года вошли: Lexus — 615 ед. (- 67%) и Porsche — 445 ед. (- 38%).

Напомним, что ЕС, США и Япония запретили продажи автомобилей премиальных марок на территории России. Это стало ответом на военную агрессии против Украины.