Военным, потопившим крейсер «‎Москва», подарили легендарный Dodge Challenger

Украинские военные, поразившие ракетами «Нептун» российский крейсер «‎Москва», получили довольно неожиданный подарок. Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко вручил им американский маслкар Dodge Challenger.

По словам Виктора Берестенко, легендарный автомобиль нельзя использовать в военных целях, так как он не приспособлен для езды по полям и другому бездорожью. Однако он может поднять боевой дух и зарядить энергией, что также немаловажно для наших защитников.

Напомним, что в результате попадания двух ракет «Нептун» флагман Черноморского флота РФ загорелся и затем затонул. Это произошло в ночь с 13 на 14 апреля этого года. Российское командование признало факт потопления корабля только спустя сутки. При этом продолжает опровергать, что оно затонуло в результате удара украинских ракет.

Отметим, что Dodge Challenger оснащен 5,7-литровым V8 Hemi мощностью 375 л.с. Он позволяет разгонятся с места до первой «сотни» за 5 секунд и развивать максимальную скорость в 240 км/ч.