Военным, потопившим крейсер «Москва», подарили легендарный Dodge Challenger
Украинские военные, поразившие ракетами «Нептун» российский крейсер «Москва», получили довольно неожиданный подарок. Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко вручил им американский маслкар Dodge Challenger.
По словам Виктора Берестенко, легендарный автомобиль нельзя использовать в военных целях, так как он не приспособлен для езды по полям и другому бездорожью. Однако он может поднять боевой дух и зарядить энергией, что также немаловажно для наших защитников.
Напомним, что в результате попадания двух ракет «Нептун» флагман Черноморского флота РФ загорелся и затем затонул. Это произошло в ночь с 13 на 14 апреля этого года. Российское командование признало факт потопления корабля только спустя сутки. При этом продолжает опровергать, что оно затонуло в результате удара украинских ракет.
Отметим, что Dodge Challenger оснащен 5,7-литровым V8 Hemi мощностью 375 л.с. Он позволяет разгонятся с места до первой «сотни» за 5 секунд и развивать максимальную скорость в 240 км/ч.