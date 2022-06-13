Новости В Киевской области восстановили мост на ключевой трассе (видео)

«Укравтодор» продолжает восстанавливать инфраструктуру, которая была повреждена в ходе боевых действий. Сегодня, 13 июня 2022 года, в районе села Осещина (Вышгородский район Киевской области) открыли для движения транспорта путепровод через реку.

Мост находится на автодороге Р-69 Киев-Чернигов. Движение организовано в две стороны. Проезд разрешен по одному автомобилю в каждом направлении. Полосы разграничены специальными столбиками.

«Движение на участке дороги через мост в с.Осещина восстановлено. Мост находится на автодороге Р 69 сообщением Киев-Чернигов. Восстановление мостов, разрушенных в ходе боевых действий, продолжается», – написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.