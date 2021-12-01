Formula 1. Гран При Катара: Абу Даби или Бахрейн?

Именно таким могло оказаться первое впечатление, если увидеть все прожекторы над трассой Лосаил в Катаре. Formula 1 позже всех остальных Чемпионатов Мира FIA добралась до финальной стадии. Гонщиков и команды ожидает ближневосточная тройка этапов, и если тенденция сохранится, то именно в ОАЭ мы сможем узнать имя Чемпионов Мира – как пилотского, так и командного.

Сама трасса в катарском Дохе не является новой для Мира. Здесь с 2004 ежегодно проходят этапы Moto GP, а в период с 2015 и до своего завершения в 2017 как Турингового Чемпионата Мира FIA здесь состоялось еще и шесть гонок на автомобилях. В топовом классе Moto GP двукратный Чемпион Мира австралиец Кейси Стоунер одержал четыре победы, а в WTCC за шесть гонок победили шесть разных пилотов. Рекордом трассы протяженностью 5 км 380 м оставались показатели 2009-го в 1:38.699 сек, которые установил Давиде Ригон на болиде Dallara GP2/08 в Чемпионате GP2 Asia – аналога нынешней Formula 2. Конечно, что с приездом наивысшей категории автоспорта рекорды должны были упасть.

Первым рекордсменом уик-энда можно считать Льюиса Хэмилтона. Британец, казалось бы, так непринужденно имел преимущество перед единственным оппонентом в борьбе за титул каждой сессии во время квалификации, поэтому 102-й поул в карьере является вполне закономерным достижением. Макс Ферстаппен и Валттер Боттас постоянно были на вторых ролях. Где-то на третьем плане оставался Пьер Гасли, в один момент превратившись в главное действующее лицо квалификации. Во время второго выезда автомобилей в финале квалификации болид Alpha Tauri француз получил прокол покрышки. На тот момент гонщик был четвертым в промежуточной таблице, когда остальным пилотам нужно было сбросить скорость в зоне действия желтых флагов. Макс и Валттери этого не сделали, поэтому получили штрафы. Нидерландец не замедлился в районе действий двойных желтых – это плюс пять мест к стартовой. Финну повезло больше – только прибавка трех мест, потому что он был дальше опасной зоны и не заметил одинарных желтых флагов. Это означало, что Пьер Гасли впервые в карьере стартовал с первой линии стартового поля в воскресенье. 1:20.827 сек – время поула Хэмилтона. На второй линии расположились Фернандо Алонсо и Ландо Норрис.

На старте первая тройка сохранила позиции, а вот Red Bull RB16B Ферстаппена мгновенно оказался на коробке передач (или заднем крыле, если хотите) McLaren MCL35M. Впереди Alpine-Renault A521 совершил обгон болида Гасли. Понятно, что Пьер не будет сдерживать бывшего напарника, так что Макс на третьем круге уже занимал третье место. В этом помог широкий выезд на финальную прямую от AT02 Гали и открытый двигательный элемент заднего спойлера болида Ферстаппена. Пятый круг, снова старт-финишная прямая – и вот позиция номер два у действующего лидера Чемпионата Мира. Типичный слип-стрим с дополнительным преимуществом DRS. Становится понятно, что с Сахиром у Лосаила общего гораздо больше, чем с трассой на искусственном острове Яс-Марина. Только лидера Mercedes-AMG и гонки это отнюдь не волновало. Британец двигался в своем темпе, показывая рекордные круги в гонке. Соперники отставали более чем на четыре секунды.

Чуть дальше напарник Макса Сергио Перес поспорил за позицию с Эстебаном Оконом. Red Bull во второй раз обогнали пилота Alpine-Renault на 9-м круге. Боттас после неудачного старта обогнал Alpha Tauri Юки Цуноды и вернулся в топ-10. Соревнования за позиции продолжались на главной прямой. 16-й круг стал успешным для Переса, когда мексиканец Норриса оставил позади и начал догонять Алонсо. Следующий круг стал успешным для Боттаса в атаке на Оконы. На 29-ом Фернандо попытался оградиться от атаки Переса. Опыт гонщика даже помог несколько поворотов не терять контакт с соперником, но слишком сопротивляться испанец не стал. У него была другая тактика на пит-стопы.

С проколом передней левой покрышки на болиде Mercedes-AMG F1 W12 стало понятно, что попытаться проехать гонку с одним пит-стопом не самая лучшая идея. Финну пришлось на 33-м круге медленно двигаться к боксам, чтобы заменить резину Medium на Hard. Из-за повреждения дна и передней части болида пилот не финишировал, припарковав авто в боксах на 51-м круге.

Сергео Перес так не рисковал, выполнив свою остановку у механиков во второй раз на 42-м круге. Алонсо же рискнул, и после 24-го ехал к финишу на хардах от Pirelli. Да еще и просил своего напарника Окона «сделать то же, что и я для него в Венгрии». Так появилась интрига хотя бы за третье место, потому что впереди достаточно консервативно оба пилота меняли колеса с разницей в круг друг от друга. Хэмилтон вообще не давал шансов поколебать свое преимущество над конкурентом, доведя преимущество до 10 секунд. Максу удалось разве что быстрый круг (1:23.196 сек – на финальном, 57 круге) и один дополнительный балл забрать себе. После обгона Aston Martin AMR21 Лэнса Строла и упомянутого ранее Окона Переса оставалось 13 сек до Алонсо.

Более угрожающей картина начала казаться после проколов передних покрышек на болидах Williams FW43B: на 51-м круге у Джорджа Рассела, на следующем – у Николаса Латифи. Канадцу оставался целый круг до боксов, поэтому пришлось запарковать авто на обочине. Гоночный инженер испанца Карел Лоос советовал избегать наездов на бордюры, что гонщик успешно выполнил. На финише его и Переса разделили менее 5 сек. Впервые с Гран-при Венгрии-2014 (104 гонки назад) пилот достиг подиума. Гонщиком дня зрители выбрали именно его. Пятое и шестое место достались Окон и Строл соответственно.

Очередной успех Ferrari в виде седьмого места Карлоса Сайнса и восьмого Шарля Леклера почти гарантируют команде третье место в сезоне впереди McLaren. Сам коллектив из Вокинга достиг отметки 900 проведенных Гран При в Formula 1, но высшее достижение на финише – девятое место Ландо Норриса, к которому также на расстояние одного балла в Чемпионате Мира приблизился Леклер. Британец может быть доволен только переездом в новую квартиру в Монако через две недели. Десятым стал Себастьян Феттель. У немца до конца сезона своеобразное соревнование с двумя другими Чемпионами Мира: Алонсо и Кими Ряйкконеном из Alfa Romeo Racing за самое большое итоговое количество обгонов.

Относительно Чемпионской гонки. 102-я победа Льюиса Хэмилтона приблизила его к Максу Ферстаппену на расстояние восьми баллов. Учитывая последнюю тенденцию между гонщиками – это две победы. И опять же, следуя ей, это вполне возможно. В случае победы или второго места Ферстаппена, нидерландец может при определенных условиях рассчитывать на титул досрочно. Следующим этапом этой недели будет Гран При Саудовской Аравии в Джидде. Трасса будет готова лишь в последний момент перед началом Гран При, что не позволяет говорить о какой-либо расстановке сил перед свободными заездами в пятницу.

PS: И пока в Мировом ралли-кроссе определялась судьба Чемпионства между двумя гонщиками, Мир облетела известие, что основатель команды Williams Фрэнк Уильямс на 80-м году ушел из жизни.