Volkswagen собрал последний экземпляр седана Passat

Завершилось серийное производство модели, вышедшей на рынок в 1973 году

Легендарная модель Volkswagen частично ушла в отставку. С конвейера завода производителя в Чаттануге, штат Теннесси, сошел последний Passat в кузове седан.

Интересно то, что автомобиль сняли с производства не просто так. Для этого была причина. Своим уходом Пассат уступил место другой перспективной модели — электромобилю ID.4. Его серийная сборка должна начаться до конца 2022 года.

Европейским клиентам седан Passat перестали предлагать в прошлом году, именно тогда модель отправили в отставку. Сейчас в Европе доступен только универсал Passat Variant. Тем, кто хотел бы стать владельцем седана, Volkswagen предлагает «родственный» Arteon. При этом в 2023 году марка выпустит семейство аналогичных по габаритам электромобилей Aero/Aero B. Как ожидают в компании, они станут не менее популярны, чем легендарный седан, продержавшийся на конвейере без малого 50 лет.