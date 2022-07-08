Погорели на взятках: СБУ задержало таможенников, зарабатывающих на легализации «‎евроблях»

Несмотря на войну в Украине, некоторые госслужащие не готовы отказываться от дополнительного дохода и продолжают следовать коррупционным схемам. Одну из таких преступных группировок, действовавших не в интересах государства и граждан, обезвредила СБУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, группировка работала на одном из таможенных пунктов пропуска во Львовской области. В ее состав входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС. По отработанной схеме они создавали «зеленый коридор» для ввоза машин из-за границы и оформляли их без очереди. За это получили от владельцев сумму от 500 до 1000 долларов.

За период беспошлинной растаможки по такой схеме в нашу страну ввезли более 40 тысяч автомобилей на иностранной регистрации. СБУ отметила, что на этом преступники заработали миллионы гривен. Во время обысков была найдена черная бухгалтерия этих делков и денежные средства в размере 1,2 млн грн.

Сообщается, что участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое оказывало публичные услуги) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.