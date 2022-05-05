Сотрудники «Автотора»‎ вместо сборки машин будут садить картошку

Российский автопром переживает не лучшие свои времена. Из-за введенных санкций многие предприятия существенно сократили объемы производства. Чтобы поддержать сотрудников, компании идут на неординарные шаги.

Так, руководство калининградского завода «Автотор» раздало рабочим земельные участки под огороды. Все желающие получили наделы по 10 соток в районе поселков Холмогоровка и Люблино (Калининградская область).

Участки раздаются методом жеребьевки. Всего в пользование сотрудникам передадут 300 га земельных массивов, которые находятся в собственности предприятия. Также «Автотор» организовал продажу высококачественного семенного картофеля.

Напомним, что данный завод специализируется на сборке автомобилей Hyundai, Kia и BMW. Однако из-за введенных санкций большая часть линий остановилась.