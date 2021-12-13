Новости Встречайте Новый 2022 год за рулем собственного нового и современного кроссовера - FAW Х80. В сети АИС скидки до 22 000 грн!

Приближаются новогодние праздники, а значит, появится множество свободных дней не только для отдыха, но и для путешествий или поездки к близким. Торгового-сервисная сеть АИС предлагает устроить себе небольшой отпуск, и насладиться праздниками за рулем собственного нового и современного кроссовера – FAW Х80 и дарит всем Клиентам скидку 22 000 грн. Специальная новогодняя цена – 405 700 грн* (регулярная цена за авто 2021 г.в. – 427 700 грн). Акция продлится в период с 10.12.2021-31.12.2021гг.

FAW X80 – средний пятиместный городской китайский кроссовер, построенный на платформе японского седана Mazda 6 с использованием передовых технологий FAW.

Автомобиль выгодно отличается от конкурентов доступной ценой, продуктивностью и экономичностью (64-литровый бак можно заправлять 92-м бензином, расход в смешанном режиме — 8,2л на 100км), стильным внешним видом, комфортным просторным и современным салоном.

Кроме того, FAW X80 отличается продуманной системой обеспечения безопасности пассажиров. Так, специальные зоны поглощают энергию удара и жизненно важное пространство внутри салона, сохраняет свою целостность, обеспечивает защиту жизни и здоровья водителя и пассажиров. Автомобиль оборудован системами безопасности: системы проектирования ABS+EBD, система электронной стабилизации (ESP), блокировка дверей при наборе скорости, иммобилайзер, центральный замок, система контроля давления в шинах (TPMS), а также подушками безопасности водителя и пассажира, передними и задними 3-х точечными ремнями безопасности.

Высокопрочный оцинкованный корпус качественно окрашен и отличается повышенной коррозионной стойкостью и износостойкостью. По нижнему периметру — накладки из черного матового пластика, на которых не так заметны царапины, а в случае необходимости их легко заменить.

FAW X80 переднеприводный кроссовер, но на нем можно спокойно свернуть с асфальтированной дороги на грунтовку. Клиренс в 190 мм, угол въезда в 26 и съезда в 27 градусов, что позволяют не бояться не только легкого бездорожья, но и бордюров в городе — стандартная их высота — 150 мм.

Комплектуется авто 2,0-литровым бензиновым двигателем от Mazda LF-DE, стандарта Евро V и 6-ступенчатой механической трансмиссией. Мощность двигателя 147 л.с. при 6500 об./мин., максимальный крутящий момент 184 Нм при 4000 об./мин. Передняя часть автомобиля оборудована независимой подвеской со стойками типа MacPherson, стабилизатором и двойными поперечными рычагами, задняя часть кузова опирается на мультирычажную конструкцию Е-типа со стабилизатором поперечной устойчивости, повышает устойчивость автомобиля и улучшает плавность хода и управляемость.

Также, в комплектацию автомобиля входит широкий набор оборудования: светодиодные дневные ходовые огни, датчик света, датчик внешней температуры, камера заднего вида, парктроник, климат-контроль, круиз контроль, огромный панорамный люк с электроприводом, автоматическое складывание зеркал заднего вида, а также мультимедийно-навигационный комплекс с 12-дюймовым TFT-экраном, поддерживающий формат MP3 и протокол Bluetooth.

Интерьер FAW X80 отделан качественными материалами и отличается гибкостью пространства и вниманием к деталям. Мультируль регулируется и по вылету, и по высоте, передние кресла подойдут людям любого роста и комплекции. Автомобиль имеет широкий и вместительный багажный отсек со спинкой заднего сиденья складывающийся и позволяет оптимальным образом разместить багаж и пассажиров (вместимость багажного отсека варьируется от 398 до 910 литров). Под полом багажника — запаска, домкрат и набор инструментов. Щиток приборов оборудован тахометром, спидометром и электронным дисплеем, на который выводится вся дополнительная информация.

Кроссовер FAW X80 доступен для покупки в торгово-сервисной сети АИС по всей Украине.

Купить автомобиль можно в кредит или лизинг. **

Заводская гарантия на автомобиле – 3 года или 100 000 км (что наступит раньше).

Больше информации о предлагаемых автомобилях FAW и услугах, предоставляемых на сайте https://faw.ais.ua или по телефону 0800-500-205 (бесплатно с телефонов украинских операторов мобильной и стационарной связи). АИС в соцсетях – Facebook , Instagram.

* Указана акционная цена за единицу товара на 10.12.2021г. Цена может быть изменена в зависимости от изменения обменного курса валюты закупки, а также в случае изменения коммерческой политики производителя. В целях уточнения актуальной цены необходимо обращаться к продавцу. Акция проводится по всей территории Украины, за исключением территории АР Крым, временно оккупированных территорий.

** Услуги кредитования и лизинга осуществляются компаниями-партнерами (банки и лизинговые компании), которые имеют соответствующие лицензии НБУ и Госфинуслуг. Более подробную информацию о партнерах и условиях программ кредитования и лизинга уточняйте у продавца.