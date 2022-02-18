Встречайте новый кроссовер Lexus NX в Украине

Lexus NX — модель, начинающая новую эру автомобильных технологий для бренда Lexus — теперь доступна в Украине. Ознакомиться с новейшими характеристиками NX и опробовать их на своем опыте во время тест-драйва можно в салонах официальных дилеров.

NX объединил новые стремления в направлениях дизайна и силовых агрегатов. Для его разработки компания применила 15-летний опыт внедрения гибридных технологий.

Разработчики наделили модель концепцией Vital x Tech, сделав ее «жизненной и технологичной». Новый кроссовер премиум-класса получил динамичную маневренность и инновационные технологии, адаптирующие автомобиль к разным образам жизни пользователей со всех уголков мира.

Управление NX лишено стресса, ведь водитель может получать самую важную информацию о путешествии и сосредотачивать внимание на дороге одновременно. Для нового уровня комфорта мастера Lexus тщательно сгруппировали мультиинформационный дисплей, датчики, приборную панель, дополнительный проекционный дисплей и 14-дюймовый экран — один из крупнейших в своем классе.

Новый Lexus NX оснащен аудиосистемой с 10 динамиками, воспроизводящей сверхчеткий звук. Комплектации F Sport и Luxury доступны с мультимедийной системой объемного звучания Mark Levinson Premium Surround с 17 динамиками. Разработанная эксклюзивным партнером Lexus, аудиосоставляющая специально подстроена под архитектуру автомобиля и отвечает за наилучшее воспроизведение звука.

Управление стало еще более приятным и интуитивным благодаря новой концепции «Тазуна», применяемой в проектировании рабочего места водителя. С японского языка это слово переводится как связь между всадником и конем через управление уздечкой. Такая концепция позволяет легко соблюдать правило «Руки на руле, глаза на дороге», гарантируя безопасность во время путешествия.

В частности, новым элементом защиты стала и электронная система открывания дверей E-LATCH. Так, обычная внутренняя дверная ручка заменена на кнопочный переключатель, который расположен у подлокотника на дверной панели. Эта ручка облегчает открытие двери и требует меньше движений. Ручка двери также блокируется при приближении другого транспортного средства.

Особое внимание в NХ уделено дизайну экстерьера и интерьера. Автомобиль является воплощением «функциональной красоты», где современные внешние черты сочетаются с улучшенными ходовыми характеристиками, в частности с лучшей аэродинамикой, меньшим уровнем шума и превосходной топливной экономичностью. NХ получил обновленные передний и задний бамперы, новый дизайн руля для лучшей связи между водителем и автомобилем, а также совершенный дизайн передних сидений с более глубокими швами обивки для уменьшения давления на тело во время движения.

Новый NX в Украине доступен с четырьмя типами двигателей: 2,4-литровым бензиновым турбодвигателем, 2- и 2,5-литровым атмосферным и 2,5-литровым гибридным двигателем. Интеграция со смартфоном в NX осуществляется благодаря беспроводному соединению Apple CarPlay и проводному с помощью Android Auto.

Узнать самое интересное о новом NX и записаться на тест-драйв или онлайн-консультацию можно в один клик по ссылке.

За более подробной информацией об автомобилях и услугах Lexus, включая дистанционное обслуживание, обращайтесь, пожалуйста, к официальным дилерам Lexus в Украине.