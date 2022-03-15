ВСУ передали два конфискованных автомобиля скорой помощи

В Украине продолжают конфисковывать автомобили в пользу ВСУ и ТРО у нарушителей норм законодательства. Если ранее профильные организации отчитывались о передаче нашим военным легковых и грузовых машин, то теперь им отдали две кареты скорой помощи.

Эти машины изъяли полицейские Ужгородской области. Первый автомобиль скорой помощи в полной комплектации был конфискован у 45-летнего киевлянина, который пытался продать его местным жителям в городе Чоп. Инспекторы полиции доставили нарушителя в военкомат, а транспортное средство передали на нужды ВСУ.

Второй автомобиль был конфискован во время незаконной переправки через государственную границу парня призывного возраста. Его мать вступила в преступный сговор с двумя иностранными волонтерами, придумав историю о переломе кости на правой ноге у ее сына. Фальсификация была выявлена пограничниками, которые и передали уклонителя в руки полиции, а вместе с ним и машину.

Женщину и двух ее подельников задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Их дей2ствия подпадают под ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). За совершенное задержанным грозит до семи лет тюрьмы.