Киевское метро и общественный транспорт — график работы
Киевский муниципальный транспорт вернулся к прежнему режиму работы. Так, метрополитен осуществляет перевозки с 8:00 до 19:00. Ориентировочный интервал между поездами — 40 минут.
Движение осуществляется:
- по «красной линии» — от станции «Шулявская» до станции «Университет»;
- по «синей линии» — от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки», без остановки на станциях «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого»;
- по «зеленой линии» — от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», без остановки на станциях «Дворец спорта», «Кловская» и «Золотые ворота». Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор».
Все подземные станции продолжат работать в режиме круглосуточного укрытия.
Наземный общественный транспорт перевозит пассажиров с 08:00 до 19:00. Некоторые маршруты отменены, в некоторые внесены изменения. Так по измененным маршрутам работают автобусы:
- № 24 — от ул. Лаврской до станции метро «Арсенальная»;
- № 62 — от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная»;
- № 21 — через железнодорожную станцию «Зенит» по просп. Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»;
- №73 — от ул. Милославской до ул. Каштановой;
- № 101 — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»;
- № 103 — от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко;
- №51 — от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона;
- №55 — от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона;
- № 115 — от ул. Заслонова к мосту Патона;
- № 114 — от ул. Милославской до пл. Дарницкой;
- № 114К — от ул. Милославской к ж. м. Радужный;
- № 47 — от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко;
- № 69 — от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- № 90 — от ул. Туполева до ул. Симиренко;
- № 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской;
- №91 — ул. Анны Ахматовой — пл. Дарницкая — б-р Перова — Северный мост — ст. м. «Шулявская» — Севастопольская площадь — пл. Демеевская — ст. м. «Голосеевская»;
- №118 — от Политехнического института до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется. Остальные маршруты работают по постоянным схемам.
Трамваи №2, №8К, №22К, №29К, №33А ездят по прежним схемам. Также организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД — Контрактовая площадь».
Остальные трамвайные, а также все троллейбусные маршруты временно не работают.
В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения. Следите за обновлениями информации.