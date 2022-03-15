Киевское метро и общественный транспорт — график работы

Опубликован график работы метрополитена и общественного транспорта в Киеве

Киевский муниципальный транспорт вернулся к прежнему режиму работы. Так, метрополитен осуществляет перевозки с 8:00 до 19:00. Ориентировочный интервал между поездами — 40 минут.

Движение осуществляется:

по «красной линии» — от станции «Шулявская» до станции «Университет»;

по «синей линии» — от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки», без остановки на станциях «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого»;

по «зеленой линии» — от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», без остановки на станциях «Дворец спорта», «Кловская» и «Золотые ворота». Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор».

Все подземные станции продолжат работать в режиме круглосуточного укрытия.

Наземный общественный транспорт перевозит пассажиров с 08:00 до 19:00. Некоторые маршруты отменены, в некоторые внесены изменения. Так по измененным маршрутам работают автобусы:

№ 24 — от ул. Лаврской до станции метро «Арсенальная»;

№ 62 — от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная»;

№ 21 — через железнодорожную станцию «Зенит» по просп. Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»;

№73 — от ул. Милославской до ул. Каштановой;

№ 101 — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»;

№ 103 — от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко;

№51 — от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона;

№55 — от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона;

№ 115 — от ул. Заслонова к мосту Патона;

№ 114 — от ул. Милославской до пл. Дарницкой;

№ 114К — от ул. Милославской к ж. м. Радужный;

№ 47 — от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко;

№ 69 — от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№ 90 — от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№ 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской;

№91 — ул. Анны Ахматовой — пл. Дарницкая — б-р Перова — Северный мост — ст. м. «Шулявская» — Севастопольская площадь — пл. Демеевская — ст. м. «Голосеевская»;

№118 — от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется. Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Трамваи №2, №8К, №22К, №29К, №33А ездят по прежним схемам. Также организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД — Контрактовая площадь».

Остальные трамвайные, а также все троллейбусные маршруты временно не работают.

В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения. Следите за обновлениями информации.