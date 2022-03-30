ВСУ уничтожила российский оборонный комплекс «Тайфун»

Украинская армия продолжает противостоять российским захватчикам. Наши защитники уже уничтожили огромное количество техники оккупанта. На этот раз они превратили в груду металлолома оборонный комплекс КамАЗ «Тайфун».

Этот бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси относится к машинам класса MRAP. Он является особой гордостью российской оборонной промышленности. Однако, как показала практика, напрасно орки возлагали на него большие надежды. Горит он замечательно.

«Украинские воины сделали КамАЗ «Тайфун» уникальным – так он точно еще нигде в мире не выглядел. Задело немного и другую технику», – резюмировали в Генштабе ВСУ.