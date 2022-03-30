Россияне лишились японских премиальных автомобилей

Япония присоединилась к санкциям ЕС и США на экспорт в Россию предметов роскоши

С 5 апреля Япония вводит новые ограничения на экспорт товаров в Россию. По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, под запрет попали предметы роскоши. Полный перечень санкционных товаров, пока не опубликован. Известно, что он коснется и автомобилей премиум-класса. На российском рынке представлены японские марки Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Lexus, Infiniti, Suzuki, Subaru и Isuzu. Какие именно модели окажутся недосягаемые россиянам, не уточняется.

В середине марта аналогичный пакет санкций принял Европейский Союз. В «европейский» санкционный список попали транспортные средства стоимость 50 тысяч евро и более. Это топовые модели Mercedes-Benz, Audi, Porsche и BMW и других марок.

Также экспорт предметов роскоши в Россию запретило правительство США. В списке, обнародованном американским министерством торговли, оказались не только премиальные автомобили, новые и подержанные. В общей сложности, это 19 страниц наименований, включая элитный алкоголь, часы и ювелирные изделия.

Напомним, что у Toyota, Nissan, Mitsubishi и Mazda есть заводы в России. Ранее компании приостановили локальное производство и поставки на российский рынок. Но, по информации российских СМИ, Toyota и Nissan в ближайшие дни намерены запустить конвейеры своих заводов в Санкт-Петербурге.