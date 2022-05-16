ВСУ уничтожили ж/д мосты в тылу врага, нарушив их пути обеспечения (видео)

В Луганской и Донецкой областях Украины идут ожесточенные бои. Для того, чтобы сдержать наступление врага и нарушить их пути обеспечения ВСУ уничтожили железнодорожные мосты между Северодонецком и Рубежным.

В операции принимали участие бойцы ССО Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины. Благодаря слаженным действиям украинских защитников, наступление войск РФ на Лисичанск и Северодонецк удалось приостановить.