ВСУ уничтожило понтонную переправу оккупантов (видео момента)

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российскую армию, которая вторглась на территорию нашей страны 24 февраля этого года. За эти дни украинские защитники превратили в груду металла больше тысячи единиц техники орков.

На этот раз артиллерийскому подразделению 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады удалось расстрелять понтонную переправу оккупантов. Момент уничтожения колонны показали на видео. Изначально на ролике видно место дислокации российской техники, которую пытались замаскировать между деревьями. Затем показаны наши позиции, а за кадром слышна команда «огонь». После нее артиллерия накрывает врага из реактивных систем залпового огня «Град».

Судя по последним кадрам, снятым с дрона, вражеская колонна полностью уничтожена. Ее попросту сровняли с землей. Вместе с техникой уничтожена и большая часть экипажа.

«Работа 128-й бригады как всегда филигранна! Бьем врага так, что от «второй армии мира» аж дождь летит!», – говорится в сообщении.