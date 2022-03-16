Португальские пожарные доставили в Украину автомобили и спецоборудование

На днях на польско-украинскую границу прибыл конвой грузовиков из Португалии, который доставил несколько автомобилей скорой медицинской помощи, сотни спасательных костюмов для пожарников, аптечки и многое другое.

На видео можно увидеть автопопоезда в составе тягачей Volvo FH, MAN TGX, Renault Magnum, а также Scania, на прицепе которой стоят «скорые» на базе Volswagen T4 и LT. Караван выехал из португальского города Мафра еще 10 марта, 14-го числа заночевал в немецком городе Баутцен, а на следующий прибыл к польско-украинской границе. Протяженность всего маршрута превысила 3400 км. Сбором всего этого гуманитарного груза занималась Лига пожарников Португалии (LBP) в рамках кампании «Шлем для украинских пожарных», которая проводилась в течение недели среди всех пожарных частей страны.

Этой хорошей новостью поделилась украинская компания «Титал», известный производитель пожарных автомобилей. В этот трудное для страны время наше предприятие решило помочь в ремонте аварийно-спасательной техники, а также выступило с инициативой взяться за восстановление и машин военного назначения.