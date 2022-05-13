WOG возобновляет питание в поездах Интерсити и внедряет совместно с Укрзализныцей социальную инициативу

С 13 мая в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+ снова заработают WOG CAFE . Более того, пассажиры смогут не просто перекусить хот-догами или выпить кофейный кофе, но и приобщиться к социальной инициативе, которую компания реализует вместе с Благотворительным фондом «Твоя Опора» и «Укрзалізницею». Мероприятие направлено на сбор средств на лечение детей, пострадавших в результате войны.

Социальная инициатива продлится с 13 мая по 31 августа 2022 года. Присоединиться к ней сможет каждый пассажир Интерсити или Интерсити+. Для этого достаточно приобрести любой горячий напиток в WOG CAFE и 2 (две) гривны от стоимости будут направлены на помощь детям.

Клиенты WOG привыкли, что мы там, где наиболее нужны. «Повсюду, где люди», – так о нас говорят. Вместе с «Укрзалізницею» мы восстанавливаем питание пассажиров в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+. Возвращаем украинцам привычный комфорт путешествий – все это только первые шаги на пути к восстановлению ощущения привычной жизни.

Кроме того, мы объединили процесс запуска WOG CAFE в поездах с социальной составляющей. Поскольку в последние 15 лет наша компания реализует проекты, направленные на формирование культуры благотворительности, такая активность стала органическим продолжением этой деятельности.

Верим, что инициатива отзовется в сердцах многих пассажиров, которые, как и мы, стремятся помочь детям, пострадавшим в результате военных действий в Украине», – отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Почти девять лет « Твоя Опора» помогала детям с врожденными пороками сердца. Но с началом войны мы решили расширить вектор деятельности. Сейчас оказываем гуманитарную помощь всем пострадавшим во время войны, а в первую очередь – детям. У нас на попечении 88 больниц в 20 областях Украины. Также мы занимаемся детскими домами – теми, которые остались на местах, и теми, которые были вынуждены эвакуироваться.

WOG давний и надежный партнер нашего фонда. Социальная инициатива, запущенная сетью WOG в поездах Интерсити и Интерсити+, позволит помочь большему количеству детей, пострадавших от войны. Каждый, кто приобщится к ней, внесет весомый вклад в важное дело », – подчеркнула основательница благотворительного фонда «Твоя Опора» Валерия Татарчук.

«С начала полномасштабной войны «Укрзалізниця» сосредоточилась на эвакуации как можно большего количества детей и матерей, в том числе поездами Интерсити+, кое-где транспортировавших до безопасности по 300% от номинальной вместимости вагонов. Конечно, не могло быть и речи о нормальной работе фуд-оператора при спасении почти 4 млн человек. С сужением эвакуации мы только наращиваем пассажирское движение, а значит, пассажирам нужно возвращать сервисы, к которым они привыкли и делают путешествия более удобными. И социальная составляющая этого проекта является для нас критически важной, ведь спасши более 1 млн детей в вагонах, мы вместе с пассажирами хотим спасти еще столько же в больницах », – отметил заместитель директора Пассажирской компании «Укрзализныци» Александр Шевченко.