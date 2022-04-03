Латвия передала украинской армии подготовленные к войне квадроциклы

Зарубежные партнеры продолжают помогать Украине в войне с российским оккупантами. Они поставляют не только вооружение и товары первой необходимости, а и транспортные средства. Последние играют немаловажную роль для наших военных. Особенно это касается специфических военных тактических машин, которые позволяют быстро передвигаться по любой местности.

Именно поэтому активисты из Латвии начали поставлять в Украину адаптированные к военным условиям квадроциклы. В эти выходные с завода LV-Teh отправилась третья партия подготовленных машин. Их будут использовать для разведки и боевых задач. Например, на такой технике можно максимально близко подойти к расположению врага, нанести удар с гранатомета или скорректировать огонь, а затем быстро покинуть территорию.

Акция получила название «Твоя квадра может больше». Ее организаторами стали изобретатель Угис Свиридо и боец 19-го батальона боевого обеспечения Земессардзе. Активисты собирают квадроциклы у частных лиц и предприятий. Затем передают их специалистам, которые адаптируют машины к военным условиям. В частности, их оснащают креплениями для оружия и багажниками, и перекрашивают в камуфляжный цвет.