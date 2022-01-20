Новости HAVAL H6: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Новый HAVAL H6 продолжает историю успеха своего предшественника, неоднократно ставшего чемпионом продаж в сегменте SUV на автомобильном рынке Китая. Модель хорошо известная и украинским автолюбителям, поскольку уже не один год продается на нашем рынке. Новый HAVAL H6 презентован в Украине в марте 2021 года и он эволюционировал как по дизайну, так и по техническому оснащению.

Модель сочетает в себе уникальный код восточной культуры и футуристический минимализм элегантного салона. Воплощая концепцию «Восточного футуризма», теперь дизайн HAVAL H6 меняет тон агрессивности на чувство изысканной элегантности. Отличают кроссовер массивная нарядная решетка радиатора и сплошная светящаяся полоска на корме, соединяющая задние фонари.

Построенный на новейшей платформе L.E.M.O.N., характеризующейся более легким весом, HAVAL H6 обеспечивает повышенную эффективность и оптимизированное потребление топлива.

Оснащенный 2.0-литровым турбированным бензиновым двигателем и 7-ступенчатой трансмиссией DCT (мокрого типа с двойным сцеплением), новый НAVAL H6 генерирует максимальную мощность 204 л.с. и максимальный крутящий момент 320 Нм.

Подробнее про НAVAL H6, про его интерьер, технологии, оснащение и комплектации смотрите в нашем видео: