Заработала карта заминированных и опасных участков на территории Украины

На ней отображается динамика работ по разминированию в разных регионах страны

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) запустила интерактивную карту с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков во всех регионах страны. На ней отображаются места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся в ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 метров). Эти данные необходимо учитывать при посещении мест, где велись боевые действия.

Рашисты оставили нам много «подарков» — мин, неразорвавшихся бомб, снарядов и других боеприпасов. По данным ООН, в разминировании нуждаются около 80 тыс км территории нашей страны. В организации назвали Украину одной из наиболее заминированных стран мира.

Ежедневно саперы ГСЧС обезвреживают тысячи опасных предметов, но впереди еще годы работы. Благодаря новой интерактивной карте можно ежедневно отслеживать работу ГСЧС по разминированию в каждом отдельном регионе: количестве выездов, обезвреженных взрывоопасных предметов и площади разминированной территории. Также можно оставить заявку о обнаружении взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения через страницу с интерактивной картой на сайте ГСЧС или по номеру 101.