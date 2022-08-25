«Заряженный» Volkswagen Golf установил новый рекорд Нюрбургринга (видео)

Хардкорный хот-хэтч в лимитированной версии Volkswagen Golf R 20 Years привлек к себе внимание новым рекордом. Он проехал легендарную трассу Нюрбургринг за 7:47,31 минуты, завоевав титул самой быстрой R-модели немецкой марки.

Управлял автомобилем во время заезда пилот Volkswagen R Бенджамин Лейхтер. Благодаря модернизации аппаратного обеспечения хэтчбека, он смог развить максимальную скорость в 265 км/ч. Отмечается, что он преодолел 20,832-метровую Северную петлю, на 4 секунды быстрее стандартного Golf R. При этом модель уступила по времени 300-сильному Renault Megane R.S. Trophy-R, который три года назад показал 07:40,1 и 7:45,39 минуты для короткого и полного круга соответственно.

Volkswagen Golf R 20 Years приводит в движение сильно модернизированный 2,0-литровый турбодвигатель TSI мощностью 328 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.