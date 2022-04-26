ПДД и безопасность В полиции рассказали, как работают камеры автофиксации во время войны

Несмотря на действие военного положения в Украине, у автомобилистов не получится пренебрегать ПДД, так как камеры фото и видеофиксации нарушений продолжают работать.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, КАФы работают в стандартном режиме, а вот «письма счастья»‎ отправляются с существенной задержкой. Время вынесения постановлений может достигать 60 суток.

«Мы возвращаемся к контролю над соблюдением правил дорожного движения. И даже к повышенному контролю. Камеры фиксируют правонарушения, а вот время вынесения постановления может быть до 60 суток. Отмечаются ДТП с пострадавшими и погибшими, которые связаны с пренебрежением ПДД. Многие во время действия военного положения в стране почему-то решили, что правила дорожного движения не действуют и можно ездить как угодно. На самом деле, это не так. Мы будем привлекать к ответственности и проявлять жесткую позицию»‎, — заявил Алексей Белошицкий.