Зеленая карта – первая необходимость при пересечении границы

Война заставила многих украинцев уехать за границу и процесс миграции продолжается. В начале войны многие государства разрешали владельцам автотранспорта пересекать свои границы без наличия страхового полиса “Зеленая карта”. Однако сейчас эта политика изменилась, и “Зеленая карта” снова стала обязательной.

Рассказываем подробно, что это за полис и зачем он нужен.

Что такое «Зеленая карта»

«Зеленая карта» – это международный страховой полис автогражданской ответственности. При наличии полиса при ДТП возмещается ущерб потерпевшей стороне. Принцип действия такой же, как в “Автогражданке” – полис позволяет избежать штрафов и значительных финансовых затрат в случае ДТП в чужой стране.

Интересный факт – название “Зеленая карта” полис получил из-за цвета бумаги, на которой он был напечатан. Сейчас, конечно, полис печатается на обычной бумаге.

Действие cтраховки “Зеленая карта” включает 48 стран. В каждой стране правительство официально признает единую организацию, созданную страховщиками как свое Национальное моторное страховое бюро. Только страховщики, являющиеся членами такого Бюро, могут продавать полисы “Зеленая карта”. В Украине такой организацией является Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ).

Из 42 членов МТСБУ только 11 компаний вправе заключать международные договоры автострахования. Для этого они вносят в гарантийный фонд бюро EUR 1 млн, являющийся резервом для возможных оперативных выплат их клиентов. Поэтому выбирать полис нужно у надежных компаний, список которых можно найти на официальном сайте МТСБУ.

Размер возмещения “Зеленой карты” зависит от условий, определенных законодательством страны посещения. У каждого государства установлены определенные лимиты по страховым выплатам, в соответствии с ними устанавливается сумма компенсации.

На какой срок заключается и сколько стоит

Договор “Зеленая карта” заключается сроком от 15 дней до 1 года. Суть такая же, как в “Автогражданке” – страховая компания возмещает ущерб, который может нанести за границей автотранспортное средство, зарегистрированное в Украине. Гарантом в этом является Моторное бюро, которое оперативно производит выплаты, а затем возмещает ее из страховой компании.

Приобрести “Зеленую карту” можно как за рубежом, так и в Украине. Но за границей стоить это будет дороже. К примеру, в Польше «Зеленая карта” стоит 40 евро за 1 месяц. В Германии цена полиса на 12 месяцев стартует от 900 евро, в месяц от 150 евро.

В Украине цена ниже. К примеру, страховая ARX предлагает полис за 30 евро за 1 месяц, 170 евро за 12 месяцев.

Компания ARX является одним из лидеров украинского рынка, работает непрерывно с первого дня войны, обслуживая клиентов и оплачивая убытки, не связанные с военными рисками. Оформить полис в АRX можно онлайн через 5 минут на сайте компании. Действие полиса начинается спустя 24 часа после приобретения.

Клиенты получают полис на мейл, но по возможности компания советует распечатать полис, потому что у каждой страны свои требования, и кто-то может отказаться принимать только электронную форму.

Покупая “Зеленую карту от ARX украинцы также помогают ВСУ, так как компания приняла решение перечислять 10% с каждого полиса, приобретенного онлайн, в фонд “Повернись живым”. С начала войны на нужды ВСУ компания уже пожертвовала 7,6 млн. грн.

Как действовать при наступлении ДТП на территории страны посещения

Если ДТП за границей все же произошло, то нужно помнить о таком полезном инструменте, как Европротокол, и действовать по следующему алгоритму:

зафиксировать место ДТП с помощью фото- или видеосъемки;

вызвать полицию или составить со вторым участником ДТП Европротокол;

получить справку полиции об обстоятельствах ДТП;

при наличии вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, передать другому участнику ДТП (потерпевшему) фотокопию или копию этой карты;

уведомить в течение 15 (пятнадцати) дней свою страховую компанию о наступлении ДТП любым способом связи, указанным в карточке.

В случае отсутствия у иностранного водителя-виновника страхового покрытия на дату ДТП, или если ДТП произошло с участием водителей из разных стран на территории третьей страны, следует обратиться непосредственно в национальное Бюро страны ДТП.

Особенности оформления Европротокола:

При оформлении ДТП Европротоколом, водители обеспеченных транспортных средств (участники ДТП) имеют право покинуть место происшествия и освобождаются от обязанности информировать полицию о факте и обстоятельствах ДТП.

Европротокол заполняется в бумажном виде на специальном бланке.

Процедура составления Европротокола и условия выплаты страхового возмещения устанавливаются в соответствии с требованиями, действующими в стране ДТП.

Поэтому, если вы планируете выезжать за границу, помните, что “Зеленая карта” обязательна. Безопасных путешествий!